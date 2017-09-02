Польша спохватилась и решила оставить в армии советские танки Т-72

Сегодня, 17:37 \\ Политика

Такое решение приняли Агентстве военного имущества страны. По словам главы ведомства Кшиштофа Фалковски, бронетехника может снова пополнить ряды польской армии.

 Слова чиновника приводит издание Rzeczpospolita. Изначально Польша собиралась привести старенькие Т-72 в порядок и продать вооруженным силам Иордании. Однако теперь чиновники спохватились и пришли к выводу, что советские танки ещё достаточно надежны и могут послужить защите страны. Кшиштоф Фалковски заметил, что Т-72 должны пройти модернизацию и перейти на вооружение регулярных частей.

Военный эксперт Войчех Луччак предполагает, что Агентство военного имущества решила придержать советские танки у себя ради увеличения мощи механизированных войск. По его мнению, армейское руководство подлатает несколько десятков Т-72 и передаст в танковые бригады, дислоцированные на востоке Польши.

В четверг глава польского Минобороны Мариуш Блащак рассказал, что государство начало менять планы по обеспечению вооруженных сил из-за "российской угрозы". Министр отметил, что Польша начала покупать вертолеты, оснащенные для борьбы с субмаринами. Позднее должен состояться тендер на поставки современных ударных вертолетов.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ