Польша спохватилась и решила оставить в армии советские танки Т-72

Такое решение приняли Агентстве военного имущества страны. По словам главы ведомства Кшиштофа Фалковски, бронетехника может снова пополнить ряды польской армии.

Слова чиновника приводит издание Rzeczpospolita. Изначально Польша собиралась привести старенькие Т-72 в порядок и продать вооруженным силам Иордании. Однако теперь чиновники спохватились и пришли к выводу, что советские танки ещё достаточно надежны и могут послужить защите страны. Кшиштоф Фалковски заметил, что Т-72 должны пройти модернизацию и перейти на вооружение регулярных частей.

Военный эксперт Войчех Луччак предполагает, что Агентство военного имущества решила придержать советские танки у себя ради увеличения мощи механизированных войск. По его мнению, армейское руководство подлатает несколько десятков Т-72 и передаст в танковые бригады, дислоцированные на востоке Польши.

В четверг глава польского Минобороны Мариуш Блащак рассказал, что государство начало менять планы по обеспечению вооруженных сил из-за "российской угрозы". Министр отметил, что Польша начала покупать вертолеты, оснащенные для борьбы с субмаринами. Позднее должен состояться тендер на поставки современных ударных вертолетов.