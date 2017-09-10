Соцопрос: более 40% жителей Германии выступили за отставку Ангелы Меркель

Однако, мнение немцев касательно Меркель разделило жителей страны буквально на две части. 42% выступили за то, чтобы она оставалась канцлером ФРГ, а 43% опрошенных уверенны, что Меркель стоит найти замену.

Аналитическое агентство Yougov провело социальный опрос, в ходе которого было установлено, как жители Германии относятся к политике Ангелы Меркель. Негативную оценку работе канцлера ФРГ дали 43% опрошенных. Наибольшее недовольство высказали члены правой партии «Альтернатива для Германии». Наиболее позитивное отношение к политике Меркель отметили респонденты, поддерживающие движение «зеленой» партии.

42% опрошенных немцев проголосовали за то, что политика Ангелы Меркель их устраивает. 15% респондентов не смогли ответить на вопрос и затруднились сказать, нравится ли им Меркель в качестве канцлера ФРГ.

Также сообщается о половине участников опроса, уверенных в том, что правительственная коалиция, состоящая из ХДС и социал-демократов, будет существовать лишь до следующих выборов. Такие респонденты полагают, что в 2021 году коалиция будет выглядеть иначе.