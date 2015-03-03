На пост советника президента назначен зять Ельцина

22 июня на пост советника президента был назначен Валерий Юмашев.

Сегодня, 22 июня, пресс-служба Кремля сообщает о назначении Валерия Юмашева на пост советника президента на общественных началах. Интересно, что занимать данный пост 60-летнему политику не в новинку. В середине девяностых Юмашев уже успел поработать с Владимиром Путиным, возглавляя администрацию на тот момент действующего президента Ельцина.

«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником президента РФ на общественных началах», - поясняется в документе, размещенном на сайте Кремля.

Напомним, что Юмашев является уроженцем Перми. До сих пор остается неизвестным, имеет ли политик высшее образование. Некоторые сведения гласят, что советник президента окончил МГУ, другие – не получил высшего образования вовсе. Также Юмашев женат на дочери первого президента Российской Федерации - Татьяне Дьяченко. В 2012 году он являлся гарантирующей стороной мирового соглашения, заключенным между владельцами «Норникеля» - горно-металлургической компании, которая должна вложит в ближайший десяток лет около 5 миллиардов рублей в работу рудника «Октябрьский», являющимся крупнейшим в стране. Предприятие находится в Норильском районе, где разрабатываются богатые медистые руды.