Минобороны: эксперты ОЗХО не изучали склады химикатов, оставшиеся в Сирии от боевиков

Сотрудники организации проигнорировали более сорока тонн ядовитых веществ, которые террористы бросили в освобожденных районах. Так на брифинге рассказал Игорь Кириллов, руководитель ВС России по радиационной, химической и биологической защите.

Представитель Минобороны утверждает, что 9 ноября прошлого года жители Аль-Захарии наткнулись на склад химикатов. В помещении стояли пять специальных ёмкостей вместимостью 840 литров. Здесь же расположилась лаборатория, где готовили отравляющие вещества. Кроме этого объекта, в Сирии нашли и другие склады, оставшиеся после изгнания боевиков. Общий объём химикатов превысил сорок тонн.

Игорь Кириллов отметил, что сирийское правительство несколько раз призывали ОЗХО отправить экспертов для изучения хранилищ. Однако руководство организации постоянно отказывалось, ссылаясь на небезопасные условия работы. В некоторых находках они попросту не видели преступного потенциала. Так скопления хлора ОЗХО объяснили средством для очистки воды в бассейнах. По словам Игоря Кириллова, эксперты не исследовали опасные объекты, обнаруженные в Думе.