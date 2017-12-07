Раскрыты подробности покушения на Виктора Януковича в 2014

Бывший охранник экс-президента заявил, что в 2014 году планировалось устранить главу государства руками наемников.

В недавнем времени в Киеве произошло заседание по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его экс-телохранитель Сергей Бернацкий проходит свидетелем и рассказывает в подробностях о событиях 2014 года, в ходе которых президенту пришлось в срочном порядке покинуть страну.

Януковичу необходимо было появиться на Съезде депутатов всех уровней в феврале 2014 года в Харькове, но поездка была отменена из-за информации о возможно готовящемся покушении на экс-президента. Бернацкий уточняет подробности, говоря, что в здание проведения мероприятия прибыла группа свыше 200 человек без специального допуска. Если бы первая попытка ликвидировать Януковича не удалась, на подходе ожидала другая. По плану, это могло бы произойти на улице. Также известно, что бойцы были вооружены гранатами с зажигательной жидкостью и огнестрельным оружием.

К самому моменту появления экс-президента в Харькове, которого встречал Михаил Добкин, охрана мгновенно получила информацию о начинающемся захвате резиденции в Межгорье, что послужило причиной Януковича покинуть Украину.