МИД Ирана: Тегеран собирается выходить из ядерной сделки в ближайшие недели

Заместитель главы ведомства Аббас Аракчи сообщил, что Иран больше не может ждать, пока предложение Европы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) будет для него приемлемым.

В МИД Ирана прокомментировали ситуацию по ядерной сделке. Комментарий предоставила заместитель руководителя ведомства Аббас Аракчи. Его передает зарубежное агентство новостей Tasnim. Так, согласно информации, которую он сообщает, Тегеран собирается выходить из ядерной сделки в ближайшие недели.

Стоит отметить, что власти Ирана уже не надеяться на улучшение ситуации. По словам Аракчи, переговоры с Европой вряд ли приведут к достижению соглашения, которое будет по душе каждой стороне. Тем не менее, Тегеран как бы дает еще небольшой срок для того, чтобы международные посредники продумали более подходящее для него предложение по СВПД.