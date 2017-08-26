По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, доклады Организации по запрещению химического оружия, касающиеся расследований химатак в Сирии, выполнены с пренебрежением стандартом. Из-за этого, утверждает он, видны противоречия, нестыковки и подмена фактов.

22 июня, на брифинге, где была поднята тема работы миссии ОЗХО, Кириллов высказался на счет организации. По его словам, одним из самых резонансных и «растиражированных» эпизодов пренебрежения стандартами является провокация, которую 4 апреля 2017 года устроили «Белые каски» и их «покровители». Именно там, утверждает Кириллов, была впервые отработана методика имитации применения химоружия.

По словам Кириллова, провокаторы специально поместили в пробы зарин, что поспособствовало дальнейшим обвинениям в адрес правительственных сил Сирии. Якобы, утверждает сотрудник Минобороны РФ, отбор биомедицинских проб был нарушен. Помимо этого, утверждает Кириллов, специалисты ОЗХО нарушили правило-принцип Chain of custody. Этот принцип гласит о необходимости строгого соблюдения хода действий для сохранения доказательств.