В День памяти и скорби Путин оставил венок у Могилы Неизвестного Солдата

22 июня он отдал дань уважения советским военным в сопровождении коллег из высшего руководства страны.

В пятницу президент России прибыл к Могиле Неизвестного Солдата в московском Александровском саду в честь Дня памяти и скорби. Двое военнослужащих поднесли к мемориалу огромный венок от Владимира Путина, который он оставил ради почтения погибших в Великой отечественной войне. Глава государства поправил ленту с российским флагом и скорбно отстоял несколько минут в размышлениях.

Вместе с президентом в церемонии участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер Дмитрий Медведев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие политические деятели. Среди них были министры, а также главы парламентских фракций.