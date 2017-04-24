Нехватка офицеров вынудила Минобороны быстрее выпускать лейтенантов

Российская армия должна получить в три раза больше обученных кадров за счет перехода на сокращенную программу. Только в 2018-м страна получит два выпуска в танковых и пехотных училищах.

Как рассказали в Министерстве обороны, Россия испытывает огромную нехватку офицеров. Ситуация вынудила ведомство изменить процесс получения высшего образования и сократить программу с пяти до четырех лет. Из-за этого в текущем году лейтенантов выпускают быстрее и целых два раза: в марте и декабре. Ряды вооруженных сил пополнят 2 тысячи младших офицеров. В 2019 году выпуск намечен на октябрь. С 2020 года график вернется к привычным границам, а выпускные снова будут отмечать в июне.

Представители Минобороны отметили, что не сократили учебные часы по ключевым предметам. Взамен курсантам придется напрячься из-за более плотных занятий. График подвинут, сократив время стажировки в военных частях. Эксперт Виктор Литовкин уверяет, что подобный опыт слабо помогает курсантам, которые ни за что не отвечают. По его мнению, куда лучше ученик получает практические навыки после выпуска, когда начинает лично командовать солдатами и техникой.