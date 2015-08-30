Украинский народный трибунал приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Помимо президента Украины, заочный приговор к пожизненному заключению получили еще и Аваков, Турчинов, Гройсман, Муженко, Полторак, Парубий и Яценюк. Всех фигурантов называют виновными в ряде преступлений, среди которых «геноцид, нарушение законов и обычаев войны, умышленные убийства» и прочее.

Как сообщается, 22 июня в Луганске был оглашен заочный приговор от Украинского народного трибунала. Петра Порошенко и 7 украинских политиков решили приговорить к пожизненному аресту. Помимо этого, этот трибунал считает, что у всех политиков из списка нужно конфисковать все имущество.

Судебные заседания Украинского народного трибунала длились в течении трех месяцев. Свидетелями в данных заседаниях выступили жители Донбасса. Коллегия присяжных решила, что обвиняемые являются виновными по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. Каждая из этих статей предусматривает наказание в виде лишение свободы от 2 лет до пожизненного ареста.

Представители Украинского народного трибунала рассказали, что оглашенный ими приговор является лишь резолютивной частью полного приговора. Полный текст решения трибунала будет составлен в течении 5 дней, после чего его отправят прокурору Международного уголовного суда и Специальному советнику ООН по предупреждению геноцида. Данный приговор представители Украинского народного трибунала намерены выслать еще и в ряд других международных правозащитных организаций.