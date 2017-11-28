«Мне все равно»: Трамп объяснил странную надпись на куртке своей супруги

Меланья Трамп выбрала для посещения центра содержания детей-иммигрантов в Техасе не совсем удачный наряд – куртку с надписью, которую СМИ сочли провокационной. За фразу на куртке пришлось объясняться самому президенту США Дональду Трампу.

Первая леди США, решившая посетить детей-иммигрантов, поднималась на борт самолета в куртке, на которой нанесена надпись «Мне все равно. А Вам?». Пользователи Сети и различные издания решили, что слова могут быть адресованы в адрес тех самых детей, чья ситуация сейчас крайне сложная.

Президент США Дональд Трамп решил объяснить ситуацию с курткой своей супруги. Она сказал, что новость о надписи является «фейковой новостью». Трамп также отметил, что инцидент дал его жене понять «бесчестность» СМИ.

Дональд Трамп рассказал о том, что куртка не имеет никакого отношения к ситуации с детьми. Однако, СМИ добились того, что Меланье Трамп теперь действительно «все равно», заявил президент США.