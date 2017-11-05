В Россию летит делегация обеих палат Конгресса США

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, программа делегации предусматривает визиты в Москву и в Санкт-Петербург. Делегация состоит из членов Сената и Палаты представителей.

Как рассказал Антонов, он считает важным визит делегации обеих палат Конгресса США. Прибытие данных людей в Россию посол называет «важным сигналом». Антонов утверждает, что такое стремление приветствуется, а приезд сенаторов станет неким импульсом, который поможет возобновить связь парламентариев двух стран.

Так, в Россию уже направляется делегация из США. Антонов говорит, что их прибытие в Москву состоится уже в скором времени. Ели результаты поездки сенаторов будут положительными, то российские сенаторы и парламентарии совершат ответный визит в США. В Конгрессе США новость, сообщенную Антоновым, пока что не комментировали. Посол РФ особо акцентирует внимание на том, что визит делегации может оказать важное влияние на отношение между парламентариями стран.