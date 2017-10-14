Украинский журналист ради интервью с Путиным готов продать квартиру

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ему было бы очень интересно провести интервью с Владимиром Путиным.

Дмитрий сознался в эфире политической передачи, что 2 часа с Владимиром Путиным, во время которых он мог бы задать волнующие его вопросы президенту России. Причем Дмитрий Гордон подчеркнул, что готов заплатить за свою мечту немалые деньги: интервью с президентом РФ он оценил в 50 тысяч долларов. В рублях это будет примерно 3 миллиона. Журналист добавил, что ради такого он согласился бы продать свою собственную квартиру.

Стоит отметить, что не один Гордон так жаждет интервью с Владимиром Путиным. В прошлом году у Владимира Путина взял интервью журналист из Америки Оливер Стоун. Тогда он расспросил российского президента о внешней политике, его мнении о ситуации на Донбассе, а также коснулся тему НАТО.

Также Владимиру Путину задала важные вопросы Ксения Собчак. Это интервью попало в ее документальное кино "Дело Собчака". Ксения заявляла, что целью этого фильма является показать народу правдивую версию того, что случилось двадцать лет назад с ее отцом. Помимо Владимира Путина в фильме присутствовали Дмитрий Медведев и многие другие политические деятели.