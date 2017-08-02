Премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой

Джасинда Ардерн родила ребенка и стала второй в мире женщиной, у которой появился ребенок, будучи главой кабинета министров.

У Джасинды и ее супруга родилась дочка, о чем пара поспешила сообщить в своем Instagram. Девушка добавила фотографию с мужем и новорожденной малышкой, где выразила благодарность сотрудникам роддома Окленда, а также тем, кто за них переживал.

Вся Новая Зеландия находится в ожидании, интересуясь, как же премьер-министр будет совмещать работу в правительстве и материнство. Сама же Джесинда берет минимальный отпуск по уходу за ребенком и уже через полтора месяца планирует вернуться на пост. Во время отпуска Ардерн обязанности главы кабинета министров исполнит вице-премьер и министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Напомним, что ранее программист из Новой Зеландии Ник Гирритсен создал первую в мире женщину-политика. Бот SAM коммуницирует с избирателями в мессенджере от Facebook, а в 2020 году планирует отправиться на выборы.