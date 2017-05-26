НАТО планирует избавиться от советского оружия в Черногории

Организация Североатлантического договора планирует проведение «декоммунизационной» операции в Черногории, суть которой заключается в уничтожении советских боезапасов.

Сегодня стало известно, что Североатлантический альянс ищет подрядчика для уничтожения остатков советского вооружения на территории Черногории в ближайшие полгода. Предполагается, что сначала боеприпасы будут вывезены за пределы государства, после чего уничтожены. Общая масса груза составляет свыше 340 тонн, большую часть которого занимают морские мины, противокорабельные торпеды и боеголовки для противокорабельных ракет. По мнению многих экспертов, данная операция нацелена на то, чтобы оружие попало в зоны действующих конфликтов, в число которых входит территория на востоке Украины.

Напомним, что похожая ситуация произошла в 2015 году, по сообщению организации Conflict Armament Research, когда закупленное оружие армией США со складов восточноевропейских государств было замечено в руках террористов в Сирии. При этом до сих пор остается неизвестным то, как именно это оружие было перенаправлено.

Старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин прокомментировал это следующим образом: «К тому же для руководства Североатлантического альянса важно, чтобы во время вхождения Черногории в НАТО страна не пользовалась советскими системами, и тем более обслуживала их». По словам военного аналитика, руководство НАТО заинтересовано в изменениях черногорских стандартов. Это относится не только по отношению к сложным боевым системам, но и к обычным стрелковым комплексам. Следует вспомнить, что Черногория вступила в Североатлантический альянс в мае прошлого года.