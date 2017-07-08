Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Иэн Бреммер, американский политолог, рассказал интересные детали саммита G7.

По словам Бреммера, очень занимательная сцена произошла в конце встречи лидеров самых влиятельных стран мира. Трамп медлил и с чем-то не соглашался со своими собеседниками, когда остальные участники саммита, во главе которых была канцлер Германии Ангела Меркель. Именно в этот момент, когда все уговаривали Трампа, чтобы он подписал соглашение по результату встречи, была сделана фотография, успевшая уже стать мемом в сети Интернет.

Бреммер рассказал, что Трамп все же сдался и подписал то, что ему давали. После этого он продолжал дискутировать с Ангелой Меркель. Неожиданно Трамп встал и достал из кармана две конфеты. Он бросил сладости на стол прямо перед канцлером, попросив, чтобы Ангела больше никогда не заявляла, что "он ничего ей не дает".

Напомним, что недавно вышла в свет книга о семье американского президента. Там также нашлись уникальные факты. Оказалось, что в тот момент, когда Иванке было всего 15 лет и она решила стать моделью, Дональд Трамп решительно хотел помочь дочери. Он уговаривал ее увеличить грудь, однако ее старшая сестра все же смогла отговорить отца.