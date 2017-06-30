Песков: Советник Трампа Джон Болтон приедет в Россию

Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что поездка уже запланирована и обговорена двумя сторонами - США и Россией.

Дмитрий Песков, который занимает должность пресс-секретаря президента России Владимира Путина сообщил, что уже предприняты некоторые меры для его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Так, советник американского лидера Джон Болтон в скором времени намеревается посетить Москву. Скорее всего, его приезд состоится в начале предстоящей недели. Ожидается, что советник Трампа подготовит почву для его встречи с Путиным.

Песков информацию подтвердил, однако отказался говорить больше. Он пояснил, что на данный момент это все, что он может сообщить журналистам. Стоит отметить, что ранее он отрицал возможность встречи президентов до саммита НАТО, однако в свете последних событий это это может измениться.