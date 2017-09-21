Медведев собрал совещание с "Единой Россией" по изменениям в пенсионном законодательстве‍

Российский премьер-министр встретился с депутатами Государственной Думы для обсуждения того, как обеспечить пожилым людям рабочие места, в которых они будут нуждаться после введения мер по пенсионной реформе.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев собрал совещание с представителями партии "Единая Россия", чтобы провести обсуждение по изменениям в пенсионном законодательстве‍. Отечественные СМИ упоминают в своих материалах конкретные темы, которые были затронуты на встрече.

Так, главным образом депутаты уделили время тому, чтобы обсудить, какие изменения и нововведения необходимо предпринять, чтобы смягчить последствия пенсионной реформы для пожилых людей. В частности, был затронут вопрос о гарантии трудоустройства для них. Также вместе с Медведевым чиновники обсудили вопрос занятости для молодого поколения.