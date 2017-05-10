Лавров: ООН необходимо объединиться для решения мировых проблем

Глава российского МИД призвал мировое сообщество отказаться от конъюнктурных подходов в пользу совместной деятельности. Такую позицию он выразил 21 июня в беседе с генсеком Антониу Гуттеришем.

Сергей Лавров выразил "неизменную" поддержку ООН и положительно оценил усилия по усилению влияния организации в решении мировых проблем. Отдельно министр выделил урегулирование конфликтов в отдельных регионах.

Российский дипломат подчеркнул, что решение региональных вопросов сильно зависит от общего уровня международных взаимоотношений. По его словам, ООН необходимо объединиться и прилагать коллективные усилия, а не заниматься односторонней политикой. Сергей Лавров отметил важность следовать целям, прописанным в Уставе ООН. Он надеется на успешное взаимодействие дипломатов по защите взаимных ценностей в дальнейшем.

Генеральный секретарь Антониу Гуттериш находится в Москве с рабочим визитом. Накануне он побеседовал с президентом Владимиром Путиным, а также православным Патриархом Кириллом. В среду он также успел вживую посмотреть футбольный матч ЧМ-2018 с участием команд из Марокко и Португалии.