Матвиенко заявила, что не нужно затягивать с принятием закона о повышении пенсионного возраста

Матвиенко заявила, что закон о повышении пенсионного возраста должен быть принят уже буквально через пару месяцев. Она также отметила, что будет следить за мнением общественности по данному вопросу.

Как известно, в скором времени правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. В связи с этим жители выражают свое недовольство, выступая против того, чтобы данный закон принимали. В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что что с принятием закона затягивать не стоит, его следует принять уже в ближайшие пару месяцев, осенью текущего года.

Также сенатор заявила о том, что верхняя палата будет внимательно следить за тем, к законопроекту относится общественность. Люди могут высказывать свое мнение и оно может быть в разной форме, все конструктивные предложения правительство будет рассматривать, заявила Матвиенко.