Путин похвалил российских футболистов за ЧМ-2018, но призвал решать "рабочие вопросы"

Такое заявление президент России сделал на заседании правительства страны в Москве, которое проходит 20 июня. Отчет о мероприятии размещен на сайте Кремля.

Владимир Путин обратил внимание на огромный ажиотаж вокруг ЧМ-2018. Он похвалил футболистов российской сборной за достигнутые успехи и пожелал им удачи на дальнейших этапах.

Но вместе с тем политический лидер призвал министров решать другие актуальные проблемы. Он подчеркнул, что "рабочие вопросы" не исчезли на фоне чемпионата и требуют решения. Среди прочего, Владимир Путин вынес на обсуждение процесс обеспечения граждан качественными и доступными медикаментами. Он также поинтересовался, как обстоят дела на рынке горюче-смазочной продукции.

Команда россиян пока уверенно побеждает соперников на групповом этапе турнира. Ей уже уступили сборные Саудовской Аравии и Египта. Спортивные аналитики считают, что у России есть шансы выйти из группы в плей-офф. Они обращают внимание, что пока сборной попадались не особенно сильные противники. Поэтому сложно предсказать её продвижение дальше.