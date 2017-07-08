Трамп уговаривал дочь увеличить грудь

Вышла книга Эмилии Фокс, которую она написала о семье американского президента. Открылись интересные факты о семействе Трамп.

Давно всем известно, что из своих пятерых детей Дональд Трамп всегда выделял свою дочь Иванку. Многие отмечали, что девушка выросла целеустремленной, как и ее отец, с утонченной красотой, которая ей досталась от матери Меланьи, которая была известной моделью. В возрасте 15 лет Иванка решила попробовать себя в модельном бизнесе, как и когда-то ее мать. Отец решил помочь своей любимой дочери необычным способом.

Бизнесмен стал уговаривать свою 15-летнюю дочь Иванку, чтобы она увеличила себе грудь. Дональду казалось, что это поспособствует ее успешной карьере. Однако тогда старшая сестра Иванки Мэриэнн оказалась против такой затеи и утверждала, что эта операция Иванку может "погубить".

К слову, спустя годы СМИ заметили, что Иванка все же воспользовалась хирургией. Например, девушка сменила форму подбородка за счет специального импланта. Также журналисты зарубежных СМИ подозревают, что Иванка все же увечила себе грудь.