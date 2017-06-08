ЦИК отказал активистам в предоставлении видеозаписей с избирательных участков

Активисты и наблюдатели на крайних выборах президента России в марте не оставляют попытки доказать правительству и председателю Центризбиркома Элле Памфиловой о нарушениях в работе системы.

Ранее и неоднократно Элла Памфилова акцентировала внимание наблюдателей на том, что они могут, уличив комиссию избирательного участка в противоправных действиях, обратиться в ЦИК с требованием предоставить им видеозаписи для дальнейшего разбирательства по делу. Активисты радо воспользовались этой возможностью, на что получили отказ от ЦИК. После чего Элла Памфилова отметила, что при наличии подозрений людям следует всё же обращаться в Следственный комитет.

«Пинг-понг» институциями не оставил активистов равнодушными и они вновь попытали удачу проследить за явкой избирателей по видео, на что получили очередной отказ. Об этом сообщил пользователь Twitter Михаил Каленков, которому член ЦИК А. И. Лопатин пояснил: раз нарушения личных прав не было, то и видео мужчина не получит. Кроме того, активисты выделяют и неправдивость слов Памфиловой, которая говорила об одном обратившемся с просьбой предоставить записи, ведь таких было больше.