Большой десантный корабль "Иван Грен" пополнил ряды ВМФ России после 20 лет строительства

Новое судно проекта 11711 успешно прошло испытания и стало частью 121-й бригады Кольской флотилии. Торжественная церемония принятия состоялась 20 июня.

На мероприятии вице-адмирал Виктор Бурсук передал командиру БДК Виктору Васильеву Андреевский флаг. Моряки подняли знамя и поклялись никогда не спускать его перед врагами.

Большой десантный корабль присоединился к ВМФ России после 20 лет строительства на заводе "Янтарь". Его разработали сотрудники "Невского проектно-конструкторского бюро". По заказу Министерства обороны судостроительное предприятие заложило его в декабре 2004 года. На воду "Иван Грен" впервые сошел в 2012 году.

Корабли проекта 11711 способны разместить на своей платформе 300 военных-десантников, 13 танков, 36 бронетранспортеров или боевых машин пехоты. БДК вооружен 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками. Кроме того, поддержку с воздуха обеспечивают два корабельных вертолета Ка-29, которые расположены в специальных ангарах.

Тем временем руководство флота объявило о начале строительства более продвинутого боевого судна с 2021 года. По словам Виктора Бурсука, новый БДК будет соответствовать размерам "Ивана Грена". Однако его вооружение и корабельная техника будет ещё лучше предшественника. Кроме того, новинка будет обладать лучшими мореходными свойствами.