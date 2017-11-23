Намерены воевать: МИД РФ заинтересовалось развитием космических войск США

Чиновники анализируют варианты последствий, если американцы начнут выводить свое оружие в космос. Об этом 20 июня рассказала представитель министерства Мария Захарова.

В МИД РФ оценили высказывания президента США Дональда Трампа о намерении отделить космические войска от военно-воздушных сил страны. Российские политики обратили внимание, что главной задачей такого поручения является развитие военного потенциала США для доминирования за пределами Земли.

Мария Захарова отметила: приказ Дональда Трампа свидетельствует о намерении Вашингтона вывести оружие в космос для потенциального ведения военных операций. Таким образом, американцы намерены воевать в космическом пространстве и готовятся к грядущему конфликту. По словам представителя МИД, правительство воспринимает это, как сложившиеся "реалии", а не "догадки". Власти России заинтересовались действиями США и тщательно их отслеживают.