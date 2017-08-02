Ради мира с КНДР Южная Корея перенесет армейские учения

Южнокорейское министерство обороны временно отложит трехдневное военное мероприятие Taegeuk, чтобы избежать конфликта с соседями. Так 20 июня пишет издание Yonhap.

Представитель правительства заявил журналистам, что Южная Корея перенесет армейские учения с конца июня на неопределенный срок. На такие меры политики пошли ради обеспечения мира и дипломатического диалога с КНДР. Упомянутые учения проводятся каждый год с 1995-го. Ими руководит Комитет начальников штабов. Перенос Taegeuk станет первым за всю историю Южной Кореи.

Ранее государство также отменило совместные с США учения Ulchi Freedom Guardian. По изначальному плану, они должны были состояться в августе на территории Корейского полуострова. Новые даты мероприятий пока неизвестны. Военное руководство Республики Корея отметили, что рассмотрят возможные варианты в ближайшее время и выберут самый оптимальный период.