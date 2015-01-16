Порошенко подписал закон, повышающий мотивацию к военной службе

Как считают украинский президент, новые меры могут повысить интерес к армейской службе и привлечь молодых и пожилых людей. Об этом сообщается в пресс-службе властей Киева.

Стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись в новом законе, который вносит некие коррективы в правила прохождения военной службы. Так, соответствующий документ позволяет повысить возраст приема граждан с 23 до 30 лет в качестве курсантов военных вузов, благодаря чему ветераны военных действий в Донбассе смогут обучаться и продолжать службу как офицеры или сержанты.

Помимо всего прочего, новый закон позволит проходить военную службу даже тем, кто был признан непригодным по состоянию своего здоровья, ведь их боевой опыт и мотивация несут такую ценность, что могут быть с успехом реализованы на тех воинских должностях, на которых не требуется прибегать к физнагрузкам.

Стоит отметить, что это еще не все предложения Порошенко по поводу повышения мотивации к прохождению военной службы. Так, украинский лидер повысил предельный возраст пребывания в запасе женщин-военнослужащих, а также создал новый контракт для прохождения службы в "особый" период.