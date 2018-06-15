Мун Чжэ Ын ждет состязания сборных России и Южной Кореи в полуфинале ЧМ-2018

Президент верит в большие успехи команд на чемпионате. Свои ожидания он высказал во время беседы с Михаилом Гусманом.

20 июня Мун Чжэ Ын предоставил замглавы ТАСС эксклюзивное интервью накануне рабочей поездки в Москву. Политик ждет, что сборные России и Южной Кореи успешно выйдут в полуфинал ЧМ-2018, и надеется увидеть хорошее состязание. Он считает это возможным после результативной игры российской команды с Саудовской Аравией.

Мун Чже Ын напомнил: в матче Открытия ЧМ россияне забили пять голов, чем сильно воодушевила болельщиков. Президент пожелал сборной России и впредь добиваться побед над соперниками.

В этом году россияне успешно начали борьбу за мировое первенство по футболу. 14 июня они с разгромным счетом обыграли сборную Саудовской Аравии, спустя пять дней побелили Египет со счетом 3:1. Таким образом, Россия имеет большие шансы добиться исторического достижения - выхода из группы. Следующим этапом задачи станет матч с футболистами Уругвая, который состоится 25 июня.

А вот перспективы Южной Кореи куда менее радужные. В игре со шведами команда проиграла, пропустив единственный гол. Исправить положение может лишь победа над сборными Мексики и Германии - 23 и 27 июня соответственно.