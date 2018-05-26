СМИ рассказали о российской угрозе для авианосцев США в Балтийском море

Военные корабли класса "Нимиц" и "Форд" из-за своих размеров рискуют проиграть вооружению России в Калининградской области. Об этом сообщает издание The National Interest.

Аналитики утверждают, что названные авианосцы США слишком неповоротливы для борьбы с российскими войсками в Балтийском море. Риск их уничтожения будет возрастать по мере приближения к Калининграду.

По данным СМИ, одной из главных угроз для американский кораблей являются крылатые противолодочные ракеты, которыми располагают военно-морской флот России. Например, ракетные комплексы П-800 "Оникс" могут уничтожить вероятного противника на расстоянии вплоть до берегов Швеции.

Опасность также представляют комплексы "Бастион-П". Установки, продаваемые на экспорт, могут запускать ракеты на 300 километров. А вот сама Россия оставляет у себя более продвинутую модель, радиус поражения которой составляет около 600 километров. Эксперты отмечают, что такая мощь может поразить почти любую цель в пределах Балтийского моря.

Главной боевой силой авианосцев является корабельная авиация. Её способны поразить комплексы ПВО, которые базируются в Калининградской области. По мнению The National Interest, ЗРК С-300 и С-400 не позволят самолетам атаковать, сбивая их воздухе вскоре после взлета.