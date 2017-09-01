"Агент Путина": В Украине хотят переименовать Переяслав-Хмельницкий

Данный вопрос уже включили в расписание дня заседания Верховной Рады. О необходимости переименования города заявил нардеп Игорь Попов.

Как стало известно, в Украине всерьез задумались над тем, чтобы дать новое название городу Переяслав-Хмельницкий. Попов заявил, что из названия украинского города депутаты намерены убрать вторую часть, для того, чтобы исключить все воспоминания о гетьмане Богдане Хмельницком, который в свое время воссоединил русские земли.

Нардеп всерьез заявил о том, что Хмельницкий мало того, что оказался скрытым коммунистом, так еще и стал агентом российского лидера Владимира Путина. Говоря об этом, Попов почему-то не обдумал тот факт, что годы жизни Хмельницкого пришлись на 1595-1657 годы, потому о существовании в далеком будущем Путина украинский полководец мог и не подозревать.

На своей странице в соцсети Попов также отметил то, что во время заседания Рады будет обсуждаться также и вопрос о том, чтобы убрать упоминание Хмельницкого из других топонимов.