Мун Чжэ Ин обнародовал общую с Путиным цель

Президенты Южной Кореи и России стремятся денуклеаризировать Корейский полуостров. Об этом политик заявил во время интервью накануне рабочей поездки в Москву.

Мун Чжэ Ин обнародовал свои планы по экономическому и политическому сотрудничеству с Владимиром Путиным и его страной. По его словам, оба государства обладают одной общей целью - устранить ядерную угрозу в двух Кореях. Президент уверен, что денуклеаризация приведет к экономическому росту не только представителей региона, но и других государств.

Кроме этого, глава Южной Кореи рассказал о своей беседе с Ким Чен Ыном. Он утверждает, что председатель КНДР во время межкорейского саммита в апреле проявил себя весьма вежливым и учтивым дипломатом. К старшему собеседнику политик относился уважительно и говорил откровенно.

С 21 по 23 июня Мун Чжэ Ин проведет в российской столице. Его пресс-служба обратила внимание, что глава Южной Кореи посетит РФ впервые за 19 лет.