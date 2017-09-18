Премьер-министр благодарит Трампа за выход США из совета ООН по правам человека

20 июня стало известно о том, что США выходят из совета ООН по правам человека. Об этом заявила Никки Хейли, официальный представитель США при ООН.

Хейли отметила, что своим действием американское правительство напротив показывает свою борьбу за права человека. По ее словам, именно это не дает представителям США права состоять в организации, которая занимается только "самообслуживанием" и "издевательствами над правами человека". Никки Хейли отметила, что в последнее время ООН защищал не тех, кто боролся за права человека, а тех, кто, скорее, их нарушал. Также в своем заявлении назвала ООН "политической клоакой.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американскую власть, в то числе и Трампа, и представителя США Никки Хейли. По его словам, совет по правам человека больше зацикливается именно на Израиле, нежели решает реальные и важные проблемы. Никии Хейли он поблагодарил за мужество и за то, что она борется с "лицемерием" и "враньем".

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, тоже высказался по поводу происходящего. По его мнению, такие события заставляют сожалеть. Однако он подчеркнул, что Британия из совета "никуда не денется".

К слову, уход США из этого совета нельзя назвать неожиданностью. До этого момента Никки Хейли несколько раз подчеркивала, что представители США призывают обратить внимание на проблемы прав человека в тех странах, которые и сами находятся в совете при ООН. Также она отмечала, что ООН слишком несправедливо относятся к народу Израиля.