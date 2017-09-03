Не сдержался: Дональд Трамп обнимался на сцене с флагом США

Сегодня глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время проведения мероприятия на государственном уровне не сдержал эмоции.

Так, на 75-летии Национальной федерации независимых предпринимателей США глава государства вышел на трибуну для выражения своего почтения и благодарностей всем присутствующим. После окончания собственной речи Трамп подошёл к государственному флагу США, широко улыбнулся и обнял полотно, держа его в руках порядка пяти секунд.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не сдержал обещание, которое он дал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Известно, что глава США не совершил звонок, о котором он говорил своему собеседнику. Разговор был запланирован на воскресенье, 17 июня.