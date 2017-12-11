Украинский суд разрешил капитану «Норда» уехать в Крым

Суд Херсона не продлил запрет на выезд в Крым капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко. Своим решением судья не удовлетворил ходатайство, в котором прокуроры просили продлить на 2 месяца обязательное пребывание капитана в Украине.

Как стало известно, решение суда, согласно которому Горбенко получил возможность уехать в Крым, не подлежит обжалованию. Суд не принял ходатайство о продлении обязанностей капитана, которые прокуроры хотели оставить в силе еще на два месяца. В обязанности Горбенко входило обязательное прибытие по вызову следователя, судьи следствия и на заседание суда. Помимо этого, в требованиях указывался запрет капитану судна «Норд» ехать в Крым.

Свой отказ судья пояснил законными основаниями. Так, обвинению следовало подавать ходатайство о том, чтобы Горбенко продлили меры пресечения. Вместо этого было подано прошение продлить обязательства, возложенные на капитана «Норда».