Называй меня «господин президент»: Макрон отругал школьника за фамильярность

«Ну как дела, Ману», - выкрикнул школьник, еще не подозревающий, что в следующие секунды он выслушает нравоучения от самого президента Франции. Эммануэль Макрон научил подростка правилам вежливости и посвятил случившемуся пост в своем Twitter-аккаунте.

18 июня во Франции праздновалась 78-я годовщина военной речи Шарля де Голля. В Париже по этому поводу состоялась праздничная церемония, после которой президент страны Эммануэль Макрон вышел поприветствовать зрителей. В толпе французов стояли не только взрослые граждане, но подростки-школьники.

Один из них выкрикнул в адрес Макрона вопрос о том, как у него дела. При этом он использовал в качестве обращения к президенту уменьшительную версию его имени. Макрон повернулся к подростку и заявил, что тот находится на официальной церемонии и не может себя так вести. Далее президент сказал, что подросток может «валять дурака», но не сегодня, в день исполнения «Марсельезы» и «Песни партизан».

«Называй меня господин президент», - сказал подростку президент. Макрон выругал школьника за фамильярность и добавил, что тот может «устроить революцию» лишь после того, как научиться себя обеспечивать. В своем Twitter президент Франции написал, что уважение является «минимумом того, что должно быть в стране».