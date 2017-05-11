Песков опроверг возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО‍

По словам пресс-секретаря Кремля, ясности в этом вопросе на данный момент нет. Сведения передают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг возможность его встречи с Трампом до того, как состоится саммит НАТО‍. По его словам, к мероприятию пока что не проводится никаких подготовок, так как нет точных данных по дате его проведения. Также неизвестно, когда может появиться эта информация.

Тем не менее, Песков ясно дал понять журналистам, что встреча не состоится раньше 12 июля (а это последний день проведения саммита НАТО, который будет происходить в бельгийской столице). Тем не менее, есть данные, что эта встреча может произойти во второй половине июля или же в августе. Как в российской, так и в американской администрациях президентов это не опровергли и, напротив, даже подтвердили.