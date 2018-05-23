"Размечтался": Пушков иронично ответил на заявление Кравчука про Крым

Сенатор отметил, что Кравчук всего лишь "размечтался" и Крым к украинским территориям никто добровольно присоединять не собирается. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как известно, буквально недавно первый президент Украины Леонид Кравчук поразмышлял на тему Крыма. Он заявил, что скоро Россия добровольно вернет Крым Украине из-за "неподъемных затрат", полуостров окажется РФ "не по зубам". На это заявление отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, который высказался на своей странице в соцсети.

Так, Пушков заявил, что Крым в составе Украины оказался только в результате "политического казуса", потому украинские власти должны были вернуть полуостров еще в 1991 году. Сейчас же все стало на свои места, потому киевским властям пора бы успокоиться и больше не затрагивать тему возвращения полуострова.

Также сенатор иронично заметил, что добровольно возвращать Крым никто не собирается, потому Кравчук просто "размечтался".