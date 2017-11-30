Константин Бабкин рассказал об объединении российских аграрных сил

Как недавно отмечал глава «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко, в настоящее время процесс объединения отечественных аграрных партий (его участниками являются «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединенная аграрно-промышленная партия») проходит по плану. Этот союз создается на базе «Партии Дела», и в его планы входит участие в думских выборах 2021 года. О последних новостях из создаваемого союза рассказал руководитель «Партии Дела» Константин Бабкин.

По словам господина Бабкина, объединение аграрных сил в России назрело уже давно, ведь в политике они практически не представлены. Пока структура и руководящие органы нового союза находятся на стадии обсуждения, но, логично, что он создается на базе «Партии Дела». Она наиболее сильна, у нее есть юридический задел и реальный опыт участия в избирательных кампаниях, — напомнил Константин Бабкин.

В своем комментарии лидер «Партии Дела» также заявил, что он считает верной передачу системы торгпредств от Минэкономразвития Минпромторгу. Теперь работа представительств станет более целенаправленной.



