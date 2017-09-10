«Никогда»: в Крыму ответили на слова Кравчука о возврате полуострова Украине

Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что был удивлен словами Кравчука, ведь он считал первого президента Украины опытным политиком. Возвращение полуострова Гемпель назвал «некорректным» вопросом.

Как сообщалось ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук поделился своим видением ситуации вокруг Крыма. Как рассказал политик, Россия когда-то уже не смогла справиться с полуостровом, из-за чего отдала его Украине. Теперь же, утверждает Кравчук, история может повториться и Крым снова станет частью Украины. Причиной этому станет то, что Москва не «осилит непосильные затраты», связанные с полуостровом.

На такие словам ответил Юрий Гемпель, являющийся заместителем председателя комитета крымского Госсовета. Он заявил, что Крым «никогда» не станет часть украинских территорий. По словам Гемпеля, в Украине часто произносятся «сомнительные» заявления на счет полуострова.

Однако, слова Кравчука удивили Гемпеля, ведь тот считал первого украинского президента политиком, способным на более взвешенное отношение к своим заявлениям. По словам Гемпеля, жители Крыма не позволят сделать полуостров украинским. Тему Крыма, касающуюся его возможного возвращения Киеву, зампред называет «некорректной».