Половина россиян ожидает продолжения правления Путина и после 2024 года

По мнению эксперта, это довольно высокий показатель, так как год, о котором идет речь, наступит только через шесть лет, а уже по обыкновению поддержка его кандидатуры начинает расти с приближением президентских выборов.

По данным российского Аналитического центра "Левада", половина россиян ожидает продолжения правления Владимира Путина и после 2024 года. Такие результаты были получены после проведенного опроса. Так, в поддержку нынешнего президента на сегодняшний день выступили 51 процент респондентов. Эти россияне хотят, чтобы власть не менялась и со следующим президентским сроком.

По словам экспертов, можно подумать, что доверие к нему упало, ведь в августе минувшего года за его переизбрание выступали 67 процентов граждан, однако вряд ли это так. Как уже упоминалось, чем дальше стоит срок переизбрания, тем равнодушнее к нему относится население, однако чем больше он приближается, тем больше население начинает испытывать переживания и отдает предпочтение тем, кто уже стоит у власти.

В случае с Путиным, он известен как консерватор, так что россияне не боятся существенных изменений с его приходом к президентскому креслу. К тому же, многие из них уверенны, что только он сможет решить их насущные проблемы.