Первый президент Украины заявил, что Россия добровольно вернет Крым

Международное давление и экономика могут стать теми причинами, по которых Россия в скором времени откажется от полуострова. Такое заявление Кравчук сделал во время беседы с журналистами.

Буквально недавно первый президент Украины Леонид Кравчук дал интервью, в котором затронул тему Крыма. Он считает, что Украине не обязательно строить "козни" России и пытаться силой вернуть полуостров, ведь в скором времени "соседка" может вернуть его добровольно. Причин для этого достаточно много, но одна из самых важных это то, что Крым требует просто колоссальных затрат, которые в скором времени Россия не сможет вытягивать.

Он вспомнил, как когда-то Россия "не смогла справиться с Крымом", потому передала его Украине, и за все время, что полуостров принадлежал стране, украинское правительство вложило в него более 100 миллиардов долларов.

Помимо этого, передача Крыма может состояться и под международным давлением, Россия сдастся и вернет Украине некогда принадлежащий ей полуостров. Кравчук подчеркнул, что это вовсе не означает, что все вышеперечисленное им произойдет очень скоро, процесс может растянуться и надолго.