Судья Херсонского городского суда отложил заседание на другой день, не указывая точной даты. В учреждении пояснили, что заявители не появились в зале.

Рассмотрение жалобы по изъятию имущества сотрудников РИА Новости Украина‍ не состоялось в срок. Новости об этом передают российские средства массовой информации со ссылкой на сотрудника Генеральной прокуратуры Украины Татьяну Тихончик. Она пояснила, что заседание должно было произойти, однако оно не могло начаться из-за неявки заявителей.

Как отмечают источники информации, по большому счету это информация касается, в основном, Кирилла Вышиского,который ранее занимал должность главного редактора РИА Новости Украина. При обысках его имущества у него изъяли несколько автомобилей, которые он пытался вернуть, однако в ответ получил отказ.