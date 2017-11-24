Песков рассказал о работе правительства по поводу пенсионной реформы

Песков поспешил напомнить, что данным вопросом полностью занимается только правительство и обращаться к Путину за комментариями не стоит, так как он не принимает в этом никакого участия.

Во время пресс-конференции помощник российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, как продвигается работа правительства по поводу предстоящей пенсионной реформы. Он отметил, что этим вопросом занимается только правительство, а Владимир Путин и сама администрация президента не имеют к реформе абсолютно никакого отношения.

Он отметил, что, естественно, президент по мере возможности получает информацию о ходе движения работы, однако сам не участвует в обсуждениях и составлении плана пенсионной реформы. Представитель Кремля подчеркнул, что пока рано обращаться к президенту с этим вопросом и просить каких-то комментариев.

Стоит отметить, что на вопрос журналистов, будет ли меняться план пенсионной реформы, Песков лишь коротко отметил, что этим занимается правительство, однако окончательных решений пока не видно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что петицию против пенсионной реформы подписали более 1 000 000 граждан России.