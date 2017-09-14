ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя еще на год

О этом пишут на сайте Совета ЕС. Примечательно, что теперь санкции будут действовать до 23 июня 2019 года.

Как стало известно СМИ, в понедельник, 18 июня, Европейский союз подписал документ о том, что действующие по сегодняшний день ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя продлеваются. Официально санкции продлили еще на один год, вплоть до 23 июня 2019 года. Соответствующий документ появился на сайте Совета ЕС.

Напомним, что данные санкции подразумевают под собой запрет на продажу или покупку продукции из Крыма и Севастополя в страны ЕС, а также самые разнообразные инвестиции в полуостров, например, компаниям Европы запрещено приобретать или продавать недвижимость в Республике, а также выделять средства для финансирования ее компании.