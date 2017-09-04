Разведка США: в КНДР расположены три тысячи ядерных объектов

Источники назвали такую информацию «серьезным вызовом» для международного сообщества, ведь если это правда – то в КНДР попросту проигнорировали договоренности о денуклеаризации. Данные о ядерных объектах были получены со спутников.

Как сообщает издание Munhwa Ilbo, американские разведчики оценили «ядерную мощь» КНДР и выявили порядка трех тысяч объектов и установок, которые связанны с ракетно-ядерной программой. Данные об объектах были получены со спутников.

По словам журналистов издания, проверить КНДР на наличие ядерных установок будет сложно, ведь некоторые объекты могут быть скрытыми. Для проверки каждой установки инспекторам понадобится много времени, что также сильно усложняет процесс подсчета реального количества ядерных объектов КНДР.

В издании сообщается, что разведка США вела наблюдение за развитием военной инфраструктуры КНДР с 1985 года. За 36 лет Вашингтон сформировал целый список «подозрительных» объектов, расположенных на территории Северной Кореи. Эксперты уже отметили, что 3 000 установок, которые могут иметь отношение к ядерной программе КНДР, могут стать причиной затягивания обсуждений денуклеаризации КНДР.