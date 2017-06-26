Порошенко хочет создать в ЕС группу по противодействию «Северному потоку-2»

План создания «Северного потока-2» президент Украины называет «проектом политиканства», направленным на убытки Украины. Порошенко утверждает, что газопровод лишит Украину трех миллиардов долларов.

Как рассказал президент Украины, политики Киева сейчас находятся в стадии активного ведения переговоров с Германий. Целью этих переговоров является необходимость международного консорциума, который будет управлять украинской газотранспортной системой.

Порошенко подчеркивает, что основным аспектом для участия в таком проекте остается противодействие строительству «Северного потока-2». Президент Украины отметил, что в США по данному вопросу имеются решительные настроения.

Как пишет в своей онлайн-заметке Порошенко, «Северный поток-2» представляет собой «политиканский проект», не имеющий в своей основе никакой экономической подоплеки. Президент Украины указал и на то, что газопровод лишь заберет у Украины часть бюджета, эквивалентную 3 миллиардам долларов.

Так, для борьбы со строительством «Северного потока-2», Порошенко решил обсудить с Европой создание специальной группы. Она, считает украинский президент, сможет помочь ему остановить развитие данного проекта.