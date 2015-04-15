МИД Украины: ЧМ в России можно использовать в своих целях

По мнению украинского дипломата Павла Климкина ради улучшения имиджа в этот период правительство РФ может проявить больше желания обменяться пленными.

Руководитель МИД Украины Павел Климкин дал интервью для одного из национальных изданий, в ходе которого выразил свое мнение по поводу того, как можно использовать Россию в своих интересах во время проведения на ее территории ЧМ-2018. По его мнению, в этот период правительство страны-соседа Незалежной может быть больше расположено к тому, чтобы совершить "жест" в сторону освобождения своих пленных и передачи их на родину в обмен на своих граждан, находящихся в подобной ситуации.

Климкин не считает, что Россия может сделать это "от чистого сердца", то есть с добрыми намерениями, однако допустил, что в этом она может видеть свою выгоду. По этой причине, считает он, высока вероятность, что она согласится на сделку.