По словам Вадима Рабиновича, страны Европы пытаются расхитить Украину, скрывая свои намерения под демонстрацией желания помочь. Так, в обмен на миллиард евро в ЕС требует отменить запрет на вывоз леса-кругляка, что сильно угрожает Карпатам.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович скептически относится к тому, что Европа помогает Киеву. Политик уверен, что 117 миллиардов «загнали в ловушку» Украину. По словам Рабиновича, в стране сложилась такая ситуация, что экономика «обречена на крах».

Рабинович утверждает, что страны Запада делают вид, что помогают Украине деньгами. На самом же деле, считает нардеп от партии «За жизнь», Европа хочет завладеть национальным богатством страны. Рабинович предупреждает украинцев о том, что в стране «назревает катастрофа».

Нардеп обвинил Европу в уничтожении экономики Украины. Рабинович рассказал, что ЕС дает стране миллиард, только за это требует снять мораторий на вывоз леса-кругляка. В итоге, Украины должна огромные суммы денег и рискует лишиться Карпат. Помимо этого, этот миллиард страна стразу же отдаст обратно Европе в качестве процентов по прошлым долгам.