В ЕС сообщили о новом законе Украины в защиту ЛГБТ

В Европейский союз сообщили, что Петр Порошенко готовит новый законопроект, который поддержит права ЛГБТ.

Однако в администрации Петра Порошенка заявили, что на самом деле такой закон никто не готовил. По словам, Ребекки Хармс, депутата европейского парламента, после "Марша равенства" ей сообщили о том, что Украина представит новый закон об ЛГБТ. Причем, ей сказали, что этот закон будет представлен уже через неделю и эту идею поддержал сам Петр Порошенко.

При этом в администрации украинского президента сказали, что, судя по всему, Ребеку Хармс просто разыграли неизвестные мошенники.

К слову, до "Марша равенства" были заявления о том, что украинское правительство поддерживает его проведение. Президент Петр Порошенко говорил о том, что считает, что в Украине следует воспитывать общество, которое будет толерантным.

Напомним, что "Марш равенства" прошел в Киеве уже 17 июня. На акцию пришли около 3,5 человек. Согласно данным полиции, до марша задержали около 60 людей, которые выступали против акции.