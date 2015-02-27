Минтруда: обещанный Голиковой рост пенсий коснется неработающих

С 2019 года пенсионеры должны получать на 1 тысячу рублей больше. В министерстве труда объяснили механизм повешения.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала ежегодный рост пенсий со следующего года. Она заявила, что вскоре средние годовые выплаты пенсионеров увеличится в России на 12 тысяч рублей.

Чиновники объяснили, что такая перспектива реформы вполне осуществима. Политики будут достигать обещанного повышения выплат через механизм индексации.

В пресс-службе Минтруда добавили, что повышение пенсий получат не все граждане с пенсионным удостоверением. Это ощутят на себе лишь неработающие пенсионеры.